В ночь на 9 октября черниговцы смогут наблюдать яркий метеоритный дождь
08.10.2017 | Новости | Комментариев нет|
Явление будет видно на всем северном полушарии планеты, а лучше — после захода солнца и до полуночи.
«Драконіди», или «октябрьский звездный дождь» — метеорный поток, связанный с кометой «Джакобіні-Ціннера».
Земля окажется как раз на пути «хвоста» обломков кометы, что провоцирует космическое явление.
Начинается оно обычно в начале октября, а максимальное число метеоров наблюдается в течение 8-10 октября.
Источник: hromadske.ua
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