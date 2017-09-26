В Николаева атошник в ночном клубе в одиночку отбился от пьяной толпы(видео)
2017-09-26 16:55
В Николаева атошник в ночном клубе в одиночку отбился от пьяной толпы(видео)
Местные утверждают, что конфликт произошел между ветераном АТО и местными малолетними детьми, которые ходят под бандитами .
В ночном клубе Николаева “Дискус” произошла драка между ветераном АТО Игорем Кочневим и десятком молодых людей, передает Rus.Media. Об этом сообщил портал “Корабелов.инфо”.
На видеозаписях изображен конфликт между Кочневим и нападающими. Чтобы защититься от многочисленных противников, атошник зашел за стойку бара. Компания начала забрасывать его бутылками, он пытался уклоняться и бросал бутылки в ответ. Рядом со стойкой стоял один Кочнева в красной футболке, он не отходил, но и не принимал активного участия в конфликте.
В какой-то момент шесть атакующих перелезли через стойку и все вместе набросились на атошника, на несколько секунд придавив его к земле и нанося удары руками и ногами. Однако ненадолго. Кочнев смог встать и методично одного за другим бил нападавших, вязал их в клинче и борьбе, успешно используя замкнутое пространство и не обращая внимания на град ударов.
Издание отмечает, что, по словам местных жителей, в клубе часто происходят серьезные драки – где-то раз в две-три недели. Устраивает их местный “молодняк” – ребята по 18-25 лет, которые якобы имеют отношение к криминалу Корабельного района.
Видео непосредственно драки:
На втором видео заметно, что большую часть времени охранники заведения просто стояли в стороне и наблюдали за происходящим.
“Корабелов.инфо” опубликовала фотографии нескольких парней, которые, как предполагают журналисты, которые принимали участие в драке с атошником.