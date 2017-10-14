В Нидерландов задержали двух украинцев с фальшивыми евро и ворованными карточками
14.10.2017 | Экономика | Комментариев нет|
2017-08-01 06:55
В Нидерландов задержали двух украинцев с фальшивыми евро и ворованными карточками
“Мужчины направлялись из Киева в Схіпхола, а потом в Испании”
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Об этом в понедельник сообщил британский общественный вещатель NOS, передает Rus.Media.
“Мужчины направлялись из Киева в Схіпхола, а потом в Испании”, – говорится в сообщении.
Как отмечают нидерландские медиа, мужчины пытались купить на борту товары Duty Free, однако первая оплата не удалась. После второй попытки члены экипажа провели проверку карточки.
После посадки мужчин было арестовано. По сообщению, при себе они имели 33 карточки на различные имена и 6 тысяч поддельных евро.