В Нежинском краеведческом музее «поселились» бобер и выдра
08.10.2017 | Новости | Комментариев нет|
Нежинский краеведческий музей им. Ивана Спасского пополнился двумя новыми экспонатами.
Экспозиция отдела «Природа Приостер’я» пополнили таксидермические скульптуры речной выдры и бобра речного, или обычного.
В музее отметили, что в пополнении экспозиции поспособствовали депутаты Нежинского городского совета.
Источник: Нежинский краеведческий музей им. Ивана Спасского
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