В Нежинском краеведческом музее «поселились» бобер и выдра

magictr | 08.10.2017 | Новости | Комментариев нет

Нежинский краеведческий музей им. Ивана Спасского пополнился двумя новыми экспонатами.

Экспозиция отдела «Природа Приостер’я» пополнили таксидермические скульптуры речной выдры и бобра речного, или обычного.

В музее отметили, что в пополнении экспозиции поспособствовали депутаты Нежинского городского совета.

Источник: Нежинский краеведческий музей им. Ивана Спасского

Читайте новости ЧЕline в социальных сетях Instagram и Facebook.

Похожие записи

Об авторе

magictr