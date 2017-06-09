В Нежине вор-неудачник вернул украденный велосипед
Злоумышленник средь бела дня отобрал у нежинцы велосипед. 8 июня по помощь в полицию обратился житель Нежина и сообщил, что в полдень у местного кафе молодой человек открыто завладел его велосипедом «Минск». Об этом сообщили в секторе коммуникации полиции Черниговской области. На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа. Пострадавший описал полицейским нападающего и указал, куда направился злоумышленник. В ходе оперативно-розыскных мероприятий криминальная полиция Нежинского отдела полиции по горячим следам задержала ранее судимого безработного жителя Нежинского района, в содеянном сознался и дал правдивые показания. Велосипед изъят и возвращен владельцу. Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по части 1 статьи 186 Уголовного кодекса Украины (грабеж) – наказывается штрафом от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от ста двадцати до двухсот сорока часов, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет. Продолжается досудебное расследование.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым