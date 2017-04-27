В Нежине во время ликвидации пожара пожарные обнаружили тело 46-летнего мужчины
26 апреля в 12:59 в Службу спасения “101” в Нежинском районе Черниговской области поступило сообщение о пожаре в одном из частных жилых домов, в городе Нежине на улице Космонавтов.
Об этом сообщает В ДСНС в Черниговской области.
По вызову на место происшествия прибыло отделение шестнадцатого Государственной пожарно-спасательной части Управления ДСНС Украины в Черниговской области. На момент прибытия пожарных в здании наблюдалось плотное задымление. Чрезвычайники вовремя принятыми оперативными действиями в 13:30 возгорание локализовали, а в 13:46 – окончательно ликвидировали. Во время тушения возгорания в одной из комнат квартиры на кровати было обнаружено тело погибшего мужчины. Им оказался 46-летний житель районного центра. Причиной пожара, вероятно, послужила собственная неосторожность мужчины при курении. Огнем было уничтожено кровать, имущество и домашние вещи.
К тушению пожара привлекалось 5 мужчин личного состава и 1 единица специальной техники.
Спасатели Управление ДСНС Украины в Черниговской области в очередной раз предупреждают: во избежание пожара и тем самым уберечь свое и жизнь окружающих вас людей, будьте осторожны при обращении с огнем. Не допускайте курения в постели, особенно находясь в нетрезвом состоянии. Тщательно гасите окурки и спички.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым