В Нежине у Остра обустроили зону отдыха
31 мая состоялось открытие городской зоны отдыха на берегу Остра для всех желающих поплавать, позагорать и просто отдохнуть. Уже выполнены все необходимые подготовительные работы: водолазы обследовали дно, сделан анализ воды. Как отметил руководитель КП «ВУКГ» Владислав Корман, погода внесла определенные коррективы в работу по обустройству, но песок для спортивных площадок завезено вовремя, установлены лавочки, столики, обустроены места для переодевания, установлен новый мусоросборник и новый туалет. Продолжаются завершающие работы по обустройству городского пляжа. В течение всего сезона будут работать спасатели. Комиссия, которая прибыла на открытие зоны отдыха, обследовала всю ее территорию, ознакомилась с документами и подписала их. Пляж введено в эксплуатацию.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым