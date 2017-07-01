В Нежине стартовал Чемпионат Украины по ракетомодельному спорту

magictr | 01.07.2017 | Новости | Комментариев нет

Чемпионат Украины по ракетомодельному спорту среди взрослых и юниоров проводит Федерация ракетомодельного спорта Украины совместно с Департаментом семьи, молодежи и спорта облгосадминистрации на территории специального авиационного отряда Оперативно-спасательной службы гражданской защиты ГСЧС Украины (г. Нежин).

Эти соревнования являются главными стартами в национальном первенстве. По результатам, состоится подбор кандидатов в состав сборной команды Украины, которая будет защищать наш национальный флаг Украины на чемпионате Европе в Польше.

Соревнования в Нежине продлятся до 2 июля. Участие в нем принимают 11 команд из 11 регионов Украины.

Сегодня, 1 июля, запускают модели ракет и планеров на территории специального авиационного отряда с 9-00 до 15-00.

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