В Нежине спасатели отработали аэромедицинскую эвакуацию болельщиков Евровидения
27 апреля в Нежине, в рамках подготовки к международному песенному конкурсу “Евровидение”, состоялись специальные учения по организации аэромедицинской эвакуации пострадавших при чрезвычайной ситуации с привлечением формирований службы медицины катастроф и органов управления и сил гражданской защиты.
В учениях приняли участие первый заместитель Председателя ДСНС Украины Олег Мельчуцький, а также представители Национальной полиции и медецини катастроф.
“Мы с вами должны быть готовы к возможным чрезвычайным ситуациям, которые могут произойти во время проведения в нашей стране международного песенного конкурса” Евровидение “. Именно поэтому эти учения мы спланировали провести в апреле, накануне музыкального мероприятия, который состоится уже в мае”, – заметил Олег Мельчуцький.
По легенде учений спасатели продемонстрировали действия при ликвидации пожара, возникшего в результате ДТП и отработали сценарии мероприятий по аэромедицинской эвакуации пострадавших. Так, с помощью медицинского вертолета ДСНС “Еврокоптер” трамованих оперативно доставили в ближайший аэродрома, где самолетом АН-26 в медицинском варианте их переправили в столицу.
Кроме того, во время учений специалисты Службы спасения четко отработали вопросы организации взаимодействия между формированиями службы медицины катастроф, представителями Нацполиции, органами управления и силами гражданской защиты, которые могут быть привлечены к аэромедицинской эвакуации пострадавших воздушными судами ДСНС в период проведения “Евровидения”.
Справка:
Во время проведения в Киеве международного песенного конкурса столичные спасатели будут переведены на усиленный режим несения службы. К дежурству на объектах проведения Евровидения ежедневно от ДСНС будет привлечено более 120 человек личного состава и 17 единиц пожарно-спасательной и специальной техники. Кроме того, создан резерв сил и средств Киевского гарнизона, общей численностью более 470 человек и 160 единиц техники. В круглосуточном режиме на аэродроме “Киев” будут находиться самолет АН-26 и медицинский вертолет “Еврокоптер”.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым