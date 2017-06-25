В Нежине создадут реестр возрастных деревьев
В Нежине продолжается подготовка к созданию реестра вековых деревьев города.
С деревьями-старожилами знакомит горожан Марина Козырева.
Одно из таких – липа, что растет на территории библиотеки и музея редкой книги, по улице Гоголя. Возраст ее превышает 100 лет, но процесс более точного определения еще продолжается.
«Дерево находится в аварийном состоянии и нуждается в лечении», – рассказал доцент кафедры биологии, кандидат биологических наук Сергей Пасечник.
Речь идет и о зпилювання дерева, ведь оно представляет опасность для людей и зданий, находящихся рядом. Сейчас продолжаются консультации со специалистами, чтобы все же сохранить столетнее дерево.
В общем, липа может просуществовать 300-400 лет, растет очень долго, уходят годы прежде чем она достигнет пару метров. Поэтому, при условии надлежащего ухода, нежинское дерево-старожил могут увидеть еще много поколений.
Источник: Нежатин
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