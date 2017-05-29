В Нежине соревновались теннисисты из области
Недавно в спортивном зале НГУ им. Гоголя прошел 1-й Кубок ректора по настольному теннису. Соревнования были открыты. В них приняли участие около 30 теннисистов из Нежина, Кролевца, Прилук, Носовки, Ични. Соревнования проводились в двух возрастных категориях: до 50 лет и старше 50-ти. Соревнования открыл ректор университета Александр Самойленко. Он пожелал участникам удачи и отметил, что Кубок ректора будет традиционным и проводить его ежегодно. Шесть часов продолжались напряженные поединки. В группе до 50 лет победили: Павел Егоркин (Прилуки) – 1 место; Алексей Шелест (Носовка) – 2 место, Дмитрий Демченко (г.. Нежин) – 3 место. После 50-ти лет: Анатолий Казанцев (Нежин) – 1 место; Сергей Литвиненко (Чернигов) – 2 место; Валерий Бондаренко (Чернигов) – 3 место.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым