В Нежине шалости детей привели к пожару: подробности (Фото)
В г. Нежине 18 июля в 10:47 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре хозяйственного здания по ул. Мирной.
По вызову к месту происшествия прибыло три отделения 16-й Государственной пожарно-спасательной части и отделения военной части А-4558. На тот момент через плотную застройку двор пожар перекинулся на рядом расположен двухквартирный жилой дом.
Совместными оперативными действиями пожарных пожар в 11:17 был локализован, а в 13:30 окончательно ликвидирован. Огнем уничтожена кровля жилого дома на площади около 100 м кв., а также кровлю и перекрытия хозяйственной постройки по всей площади.
Как выяснилось в ходе расследования, в тот день хозяин одной из квартир, отец пяти детей, оставил в одиночестве Ярослава, 2003 г.н., Руслана, 2009 г.н. и Богдана, 2004 г.н., а сам отлучился по делам. Предположительно, причиной возникновения пожара послужили шалости детей с огнем. Оставшись без должного внимания взрослых, малышня устроила в хозяйственной здания опасные игры.
К ликвидации пожара привлекались 10 человек личного состава и 4 единицы специальной техники. Спасатели Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям обращаются к родителям с просьбой: контролируйте развлечения детей, не позволяйте малышам играть со спичками, зажигалками, другими опасными предметами.
Собственным примером воспитывайте у них навыки культуры безопасного поведения.
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