В Нежине сгорел дотла дом многодетной семьи (Фото)

magictr | 18.07.2017 | Новости | Комментариев нет

Сегодня, 17 июля, в первой половине дня в Нежине по улице Мирная произошел пожар.

Загорелся жилой дом на двух владельцев: в одной части проживал отец-одиночка и пятеро детей, в другой части неизвестно.

Причина возникновения пожара еще устанавливается, однако, скорее всего, это детские забавы со спичками.

В момент возникновения пожара отец был на работе с одним из своих сыновей, остальные дети остались дома. Сначала загорелась хозяйственная постройка, которая стояла за два метра, а затем по кровле огонь перекинулся и на жилой дом.

Соседи вызвали спасателей и «скорую» помощь, которая забрала детей для оказания психологической помощи. Масштабы нанесенного ущерба устанавливаются.

Источник: Нежатин

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