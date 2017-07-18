В Нежине сгорел дотла дом многодетной семьи (Фото)
Сегодня, 17 июля, в первой половине дня в Нежине по улице Мирная произошел пожар.
Загорелся жилой дом на двух владельцев: в одной части проживал отец-одиночка и пятеро детей, в другой части неизвестно.
Причина возникновения пожара еще устанавливается, однако, скорее всего, это детские забавы со спичками.
В момент возникновения пожара отец был на работе с одним из своих сыновей, остальные дети остались дома. Сначала загорелась хозяйственная постройка, которая стояла за два метра, а затем по кровле огонь перекинулся и на жилой дом.
Соседи вызвали спасателей и «скорую» помощь, которая забрала детей для оказания психологической помощи. Масштабы нанесенного ущерба устанавливаются.
Источник: Нежатин
Читайте новости ЧЕline в социальных сетях Instagram и Facebook.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым