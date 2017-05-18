В Нежине повысили стоимость проезда до 4,50 гривны
Повышение цены на проезд в общественном автомобильном транспорте в Нежинской горсовете обсуждали еще зимой, однако, когда это самое произойдет, не прогнозировали. Конечно, нежинцы были против повышения стоимости проезда, ведь не видели реальных оснований для этого. Но очередное заседание исполнительного комитета Нежинского горсовета, которое состоялось 11 мая, подтвердило худшие ожидания горожан – было принято решение о повышении стоимости проезда в городском общественном транспорте до 4,50 грн. В горсовете говорят, что проект такого решения согласован с Антимонопольным комитетом. Нежинцы таким нововведением недовольны. Немало горожан возмущены, что цена на проезд выше, чем в Чернигове, а те, кто ездит на работу в столицу и пользуется ночными маршрутками по двойному тарифу, – вообще в шоке. Им придется выкладывать за проезд только в один конец 9 гривен. Люди даже шутят, мол, теперь будут говорить: «Передайте за проезд хлеб». А для семи льготных категорий, среди которых инвалиды и участники боевых действий, проезд будет бесплатным. Пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы II категорий, инвалиды 2 группы, лица, сопровождающие инвалида 1 группы и ребенка-инвалида, пенсионеры по возрасту платить 3 гривны. Школьники в дни учебы ездить по 1 гривне, а в выходные и во время каникул – по 3 гривны.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым