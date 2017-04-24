В Нежине построят храм, где будут молиться на языке Иисуса Христа
Первую в Украине церковь, где богослужение будет проходить на арамейском языке, то есть языком, на котором говорил Иисус Христос, возведут в Нежине. Об этом на своей странице в Facebook сообщает нежинец Владислав Попович. В посте также говорится, что при церкви функционировать воскресная школа по изучению арамейского, чтобы каждый христианин имел возможность читать Священное Писание и понимать полный смысл слов, которые говорил Христос. Уже есть и первый кирпич для строительства храма. «Она уникальна, поскольку является единственным остатком от Ветхориздвяного монастыря святого Георгия (1645р) упоминаемый в универсале Богдана Хмельницкого (1654) и был уничтожен красными комиссарами 1917» – написал Владислав Попович. Дело богоугодное. Только интересно, кто из священников Черниговщины знает арамейский язык?Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым