В Нежине подорожала вода
В Нежине с 15 апреля меняются тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод, услуги по централизованному снабжению холодной воды, водоотведения (с использованием внутридомовых систем). Согласно постановлению «О внесении изменений в постановление НКРЕКП от 16 июня 2016 № 1141» от 22.03.2017 № 310 коммунальному предприятию «НУВКГ» установлены тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод в следующих размерах: Частный сектор на централизованное водоснабжение – 6,85 грн за 1 куб.м. без НДС (8,22 грн. за 1 куб с НДС); на централизованное водоотведение – 11,78 грн за 1 куб.м. без НДС (14,14 грн. за 1 куб НДС). Согласно постановлению «О внесении изменений в постановление НКРЕКП от 26 ноября 2015 № 2868» от 22.03.2017 № 311 коммунальному предприятию «НУВКГ» планируется установить тарифы на услуги по централизованному снабжению холодной воды, водоотведения (с использованием внутридомовых систем) в следующих размерах : Многоэтажки – тариф на услугу по централизованному снабжению холодной воды (с использованием внутридомовых систем) – 7,21 грн за 1 куб.м. без НДС (8,65 грн за 1 куб с НДС); – тариф на услугу по централизованному водоотводу (с использованием внутридомовых систем) – 12,34 грн за 1 куб.м. без НДС (14,81 грн за 1 куб.м. НДС).Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым