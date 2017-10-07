В Нежине отметили День художника

magictr | 07.10.2017 | Новости | Комментариев нет

В художественном отделе Нежинского краеведческого музея им. И. Спасского состоялась творческая гостиная «И кистью, и словом, и звуком…» по случаю дня художника и в рамках выставки творческих работ руководителей кружков и воспитанников НБДЮ «Источник творчества».

Присутствующих деятелей изобразительного искусства с праздником — Днем художника Украины, который отмечается ежегодно во второе воскресенье октября — поздравила творческая культурная элита города с участием талантливых воспитанников Нежинского дома детей и юношества.

Нижинщина без преувеличения славится талантливыми художниками, мастерами, работы которых постоянно экспонируются на различных всероссийских и даже зарубежных выставках.

Источник: nizhynnews

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