В Нежине отметили День художника
В художественном отделе Нежинского краеведческого музея им. И. Спасского состоялась творческая гостиная «И кистью, и словом, и звуком…» по случаю дня художника и в рамках выставки творческих работ руководителей кружков и воспитанников НБДЮ «Источник творчества».
Присутствующих деятелей изобразительного искусства с праздником — Днем художника Украины, который отмечается ежегодно во второе воскресенье октября — поздравила творческая культурная элита города с участием талантливых воспитанников Нежинского дома детей и юношества.
Нижинщина без преувеличения славится талантливыми художниками, мастерами, работы которых постоянно экспонируются на различных всероссийских и даже зарубежных выставках.
Источник: nizhynnews
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