В Нежине открыли веломаршрут на территории регионального ландшафтного парка (Фото)
Неравнодушные к велоспорту жители Нижинщины собрались 30 июня для официального открытия веломаршрута на территории регионального ландшафтного парка «Нежинский».
В конце 2016 года на территории парка открыто две эколого-познавательные тропы – «Лесной уют» (возле села Кукшин) и «Наследие предков» (возле села Малая Кошелевка). Сейчас единственный парк такого типа на Ніжинщині набирает обороты и развивается.
Добавим, что велотуризм в Украине — относительно новый вид активного отдыха, однако его преимущества очевидны — это возможность вырваться из ежедневной обыденности, физические нагрузки на свежем воздухе и самое главное — мобильность.
Кроме того, благодаря велосипеду можно преодолеть большие расстояния, наблюдая непосредственно за тем, что происходит вокруг вас.
Активное путешествие участники открытия начали от площади имени.Франко и выехали за пределы города Нежина.
Поэтому, выезжаем на велопрогулки и долучаємось до активного отдыха на территории регионального ландшафтного парка «Нежинский».
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