В Нежине обнаружили вырубленные дубы
11.10.2017 | Новости | Комментариев нет|
До Носовского отдела полиции 9 октября поступило сообщение от лесничего ГП Нежинского лесного хозяйства Іржавського лесничества, жителя с. Кобижчи.
Об этом ЧЕline стало известно из собственных источников.
Мужчина рассказал, что во время обхода квартала в урочище заказника местного значения «Казацкая дача» неподалеку с. Козары Носовского района выявлено незаконную порубку деревьев дуба в количестве 7 штук, диаметром от 60 до 80 сантиметров, порезанных на бревна.
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