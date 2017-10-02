В Нежине начата реконструкция сквера Гоголя
02.10.2017 | Новости | Комментариев нет|
В Нежине начата реконструкция сквера Гоголя.
Сейчас работники коммунального предприятия КП “ВУКГ” вытаскивают старые плиты.
Дальнейший этап – укладка новой плитки. Сначала возле памятника Гоголю, а позже – вдоль аллей.
Также в сквер завезено подсыпка грунт, который разравнивают по всей территории Гоголевского парка. Цель подсыпки – улучшение состояния грунтовой поверхности, которая в течение многих лет проседала и вимилась.
По информации Нежинской городской газеты «Вести»