В Нежине начата реконструкция сквера Гоголя

magictr | 02.10.2017 | Новости | Комментариев нет

В Нежине начата реконструкция сквера Гоголя.

Сейчас работники коммунального предприятия КП “ВУКГ” вытаскивают старые плиты.

Дальнейший этап – укладка новой плитки. Сначала возле памятника Гоголю, а позже – вдоль аллей.

Также в сквер завезено подсыпка грунт, который разравнивают по всей территории Гоголевского парка. Цель подсыпки – улучшение состояния грунтовой поверхности, которая в течение многих лет проседала и вимилась.

По информации Нежинской городской газеты «Вести»

Похожие записи

Об авторе

magictr