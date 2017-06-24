В Нежине начались съемки фильма об истории города
До Нежина сегодня, 24 июня, прибыла съемочная группа телеканала ICTV чтобы отснять фильм об истории и туристическое настоящего Нежина.
Возможность иметь о себе фильм Нежину выпала не случайно, ведь минуголо года город получил статус одного из семи чудес Украины в номинации «Исторические города и городки».
В рамках программы «7 чудес Украины» уже создано более сорока кинолент о самые красивые, самые важные и самые интересные уголки нашей страны.
Начались съемки из «старого» курпусу Нежинского государственного университета имени Николая Гоголя. Также съемочная группа планирует отснять выдающиеся памятники истории города, такие как Николаевский Собор, музей редкой книги, Благовещенский монастырь, ансамбль греческих церквей и тому подобное.
Презентация фильма запланирована на 24 августа.
Источник: Уездные новости
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