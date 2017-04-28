В Нежине горело три гаража и автомобиль
В Службу спасения «101» в Нежинском районе 28 апреля в 1:45 поступило сообщение о пожаре одного из частных гаражей в автокооперативе «Икар», что по ул. Космонавтов в г. Нежин. Возгорание заметил охранник и вызвал спасателей. Об этом сообщили в ДСНС Украины в Черниговской области. К месту происшествия оперативно прибыли два отделения 16-й государственной пожарно-спасательной части УДСНС Украины в Черниговской области. На тот момент огонь перекинулся еще на два рядом расположенных гараже. Учитывая быстрое распространение огня на соседние сооружения, по повышенному номеру вызова к месту происшествия были привлечены еще 1 отделение 16-й государственной пожарно-спасательной части и пожарная команда специального авиационного отряда ДСНС Украины. Благодаря совместным оперативным и профессиональным действиям пожарных пожар в 2:24 был локализован, а в 04:00 окончательно ликвидирован, спасены два частных автомобили владельцев. К тушению привлекалось 13 человек личного состава и 4 единицы специальной техники. Вероятно, причиной пожара послужил поджог. В результате пожара огнем уничтожена кровля и перекрытия трех гаражей, а также легковой автомобиль Hyundai Accent. По факту пожара правоохранительными органами проводится расследование.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым