В Нежине горел столярный цех
04.05.2017 | Новости | Комментариев нет|
В Нежине 3 мая в 6:33 на ул. Пржевальского, 7 на территории одного из деревообрабатывающих предприятий горел столярный цех. Об этом сообщили в управлении ДСНС Украины в Черниговской области. На момент прибытия пожарных огнем была охвачена кровля и имущество внутри здания. В 07:00 пожар был локализован, а в 09:35 – ликвидирован. Благодаря слаженным действиям подразделений ДСНС удалось избежать распространения пламени на рядом расположенные здания и сооружения. Огнем уничтожена кровля и перекрытия здания, а также 6 столярных станков. К ликвидации пожара привлекалось 8 человек личного состава 16-й Государственной пожарно-спасательной части и 3 единицы специальной техники. Причина возникновения пожара устанавливается.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым