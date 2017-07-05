В Нежине фиксируют опасное повышение уровня фтора в воде
05.07.2017 | Новости | Комментариев нет|
В последнее время в воде, которую потребляют нежинцы, растет уровень фтора. Наибольшую опасность это представляет для детей.
Такую информацию во время круглого стола по вопросам качества питьевой воды сообщили активисты ОО «Мама-86-Нежин».
По их данным, из-за употребления воды с повышением уровня фтора возможны проблемы со здоровьем. В частности, у детей разрушается зубная эмаль, кости и велик риск психических отклонений. Поэтому в Нежине в школах и поликлинике уже устанавливают очистное оборудование.
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