В Нежине бродячая собака покусала ребенка

magictr | 04.07.2017 | Новости | Комментариев нет

В конце июня в Нежине по улице Космонавтов бездомная собака покусала семилетнего мальчика. Факт подтвердила заведующая Нежинской станции скорой медицинской помощи Ирина Корчева.

Мать мальчика объяснила врачам, что случилось, и попросила немедленно оказать медицинскую помощь. По ее словам, собаку-нападающего постоянно подкармливают жители улицы.

Мальчика доставили в медицинский пункт, где были обработанные укусы в области плеча, ягодицы и голени. Дальше его направили к хирургу-робіолога для дальнейшего обследования.

За собакой ведется наблюдение, чтобы выяснить, больна ли она бешенством. Пострадавшему был назначен курс вакцинации.

Источник: Нежатин

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