В Нежине бродячая собака покусала ребенка
04.07.2017 | Новости | Комментариев нет|
В конце июня в Нежине по улице Космонавтов бездомная собака покусала семилетнего мальчика. Факт подтвердила заведующая Нежинской станции скорой медицинской помощи Ирина Корчева.
Мать мальчика объяснила врачам, что случилось, и попросила немедленно оказать медицинскую помощь. По ее словам, собаку-нападающего постоянно подкармливают жители улицы.
Мальчика доставили в медицинский пункт, где были обработанные укусы в области плеча, ягодицы и голени. Дальше его направили к хирургу-робіолога для дальнейшего обследования.
За собакой ведется наблюдение, чтобы выяснить, больна ли она бешенством. Пострадавшему был назначен курс вакцинации.
Источник: Нежатин
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