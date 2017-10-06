В небе над Китаем разлетелся на куски астероид
2017-10-06 11:43
В небе над Китаем разлетелся на куски астероид
Падение произошло в районе уезда Шангри-Ла, который находится в провинции Юньнань, граничащей с Мьянмой и Лаосом.
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В юго-западной части Китая зафиксировали падение астероида, который спровоцировал мощный взрыв, пишет People’s Daily, China , передает Rus.Media.
По информации издания, взрыв от падения этого небесного тела эквивалентен взрыву в 540 тонн тротила.
“Asteroid hit near Shangri-La County in SW china’s Yunnan.The hit has made an explosion equivalent to 540 tons of TNT https://t.co/rTia92qyTq https://t.co/DxVWTDa9Jz”
Астероид разлетелся на куски на высоте не менее 40 километров, поэтому вполне вероятно, что территорию вокруг падения астероида усеяло обломками разной величины.