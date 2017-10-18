В небе над Дубаем российскую ракету перепутали с НЛО (видео)
2017-10-18 12:27
В небе над Дубаем российскую ракету перепутали с НЛО (видео)
К такому выводу пришли астрономы ОАЭ.
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Неопознанный летающий объект, появившийся в ночном небе над Дубаем, оказался обломками российской ракеты-носителя, передает Rus.Media. К такому выводу пришли астрономы ОАЭ.
Два дня, начиная с прошлого понедельника, в Объединенных Арабских Эмиратах обсуждалась тема, что появился в небе над Дубаем светящегося объекта. Конспирологи в социальных сетях настаивали на версии космического корабля-разведчика инопланетян. Некоторые даже говорили об испытания КНДР нового оружия. Однако астрономы из местной обсерватории расставили все по своим местам.
По мнению ученых, в атмосфере над столицей Объединенных Арабских Эмиратов сгорели фрагменты российского космического корабля. Скорее всего, это была ступень ракеты-носителя «Союз-2.1 а», которая вывела на орбиту космический грузовик «Прогресс-07». Корабль доставил на Международную космическую станцию посылки для членов экипажа и оборудование.