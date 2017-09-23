В НБУ не считают Bitcoin за валюту и предупредили о рисках мошенничества
2017-09-23 12:27
В НБУ не считают Bitcoin за валюту и предупредили о рисках мошенничества
Bitcoin не является валютой – НБУ.
Национальный банк Украины не признает криптовалюти валютой и предупреждает о рисках мошенничества, передает Rus.Media.
Об этом рассказал заместитель главы НБУ Олег Чурій.
“Мы можем сказать, что это точно не валюта, потому что нет центрального эмитента. И мы не можем признать это платежным средством”, – сказал он на Ukrainian Financial Forum.
Его поддержал глава Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Тимур Хромаев: “Нет никакого информационного сопровождения, нет никакой защиты прав инвесторов”.
По словам Олега Чурія, мировые регуляторы не обеспокоены какой-либо угрозой со стороны криптовалют через их маленький объем.
“Они озабочены лишь тем, что люди могут потерять деньги (инвестируя в них. – Ред.), и мошенничеством, которое может быть с ними”, – сказал заместитель председателя НБУ.
Напомним, 2 сентября курс біткоїна достиг исторического максимума. Его стоимость составила $ 5,013 тысяч.
Как известно, біткоїн – это электронное платежное средство. Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Satoshi Nakamoto. Сейчас одним из основных программистов, которые отвечают за работу системы, является американец Гейвин Андерсен. В мае 2016 года австралиец Крэйг Райт заявил, что именно он был создателем системы, однако весомых доказательств этому так и не предоставил.
В начале августа 2017 года криптовалюта разделилась на классический біткоїн и Bitcoin Cash. Это произошло из-за спора об обновлении, которые должны были увеличить скорость обработки транзакций.