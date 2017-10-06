В НБУ насчитали шесть проблемных банков в Украине
2017-10-05 09:58
В НБУ насчитали шесть проблемных банков в Украине
Была проведена диагностика 37 небольших и мелких банков.
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В Украине шесть банков до сих пор не выполнили требования по докапитализации в 200 млн гривен, тем самым нарушая требования Нацбанка. Об этом в среду, 4 октября, сообщила заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова, передает Rus.Media, выступая на заседании комитета Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности,
“Если говорить о требовании доведение уставного капитала до 200 млн грн, то шесть банков на сегодня еще не выполнили его”, – заявила Рожкова.
Заместитель председателя НБУ также отметила, что регулятор допускает пересмотр графика докапитализации банков.
“Сейчас НБУ ведет переговоры с МВФ относительно возможности пересмотра графика повышения минимального уровня уставного капитала”, – сказала Рожкова.
По ее словам, была проведена диагностика 37 небольших и мелких банков.
“После диагностики два банка были признаны неплатежеспособными, два прекратили деятельность, остальные 33 не требовали докапитализации, исходя из качества активов”, – сообщила заместитель главы Нацбанка.