В NASA зафиксировали, как из “черной дыры” вылетел неизвестный объект
2017-10-02 18:43
В NASA зафиксировали, как из “черной дыры” вылетел неизвестный объект
Специалисты из NASA, используя информацию мощных спутников, смогли зафиксировать аномальное поведение «черной дыры».
Астрофизики утверждают, что из «черной дыры» появился неизвестный объект, который может оказаться новой планетой, передает Rus.Media.
Как известно, черная дыра имеет способность засасывать все, что находится вокруг. Из-за мощной гравитации все, что черная дыра засасывает в себя, уже не может покинуть ее территории. Однако последние данные NASA показывают обратное.
Мощные телескопы Nuclear Spectroscopic Telescope Array зафиксировали, как из черной дыры отделяется новый неизвестный объект, который по предположению ученых, может оказаться новой планетой.
Профессор Фиона Харрисон утверждает, что такое поведение черной дыры может полностью перевернуть все знания ученых. Подобное появление неизвестного объекта может помочь ученым лучше понимать, как функционируют черные дыры.