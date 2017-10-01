В начале лета в Украину прибудет 75 тыс. тонн антрацита из ЮАР
2017-04-17 10:19
В начале лета в Украину прибудет 75 тыс. тонн антрацита из ЮАР
Это первый в истории Украины прецедент закупки на дальних рынках таких существенных объемов антрацита в такие сжатые сроки
“ДТЭК подтверждает закупку 600 тыс. тонн угля из ЮАР с опцией увеличить до 1 млн тонн. Прибытие первого судна в Украину с 75 тыс. тонн антрацита ожидается в июне. Топливо будет отгружено на антрацитові ТЭС ДТЭК, которые будут включаться в работу для поддержания стабильности энергосистемы Украины”, – говорится в сообщении пресс-службы.
В компании добавляют, что это первый в истории Украины прецедент закупки на дальних рынках таких существенных объемов антрацита в такие сжатые сроки, передает УБР.
“Таким образом, ДТЭК начинает формировать запасы антрацита на своих ТЭС для подготовки к прохождению осенне-зимнего периода 2017-2018 гг. В настоящее время для накопления антрацита временно остановлены Криворожская и Приднепровская ТЭС компании. При необходимости покрыть дефицит мощности в энергосистеме станции будут подключаться к работе по команде диспетчеров ОЭС Украины”, – отмечают в энергохолдинге.
По данным ДТЭК, сейчас основная нагрузка ложится на ТЭС, работающих на газовой группе угля. “Проблем с обеспечением марки Г на ТЭС ДТЭК нет. Компания пересмотрела планы работы угольных предприятий в 2017 году в сторону увеличения добычи угля газовой группы. Уголь газовой группы добывается на шахтах, которые находятся на подконтрольной территории. С 1 апреля на склады ТЭС ДТЭК поступило 500 тыс. т угля марки Г”, – резюмируют в пресс-службе.