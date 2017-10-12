В Нацгвардии СБУ задержала шпионку, которая “сливала” российским спецслужбам секретную информацию
2017-10-11 18:22
В Нацгвардии СБУ задержала шпионку, которая “сливала” российским спецслужбам секретную информацию
По оценке украинской спецслужбы, задержанная, которая была завербована русскими летом 2016 года, успела передать им 40 секретных документов.
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Служба безопасности Украины задержала военнослужащего Национальной гвардии Украины, который передавал секретную информацию российским спецслужбам. Об этом во время брифинга 11 октября сообщил глава СБУ Василий Грицак, передают Rus.Media
По его словам, женщина по фамилии Родионова, которая проходила службу на центральной базе хранения Нацгвардии, была задержана 5 октября.
Грицак отметил, что во время переписки с российскими кураторами она пользовалась мужскими псевдонимами “45-й” и “Невский” для конспирации. По оценке СБУ, Родионова успела передать россиянам 40 секретных документов.
“Она передала довольно значительный объем информации с ограниченным доступом. Как вы понимаете, чем бы она не занималась на центральной базе хранения Нацгвардии Украины, и, имея доступ к информации с ограниченным доступом, она нанесла ущерб интересам обороноспособности Украины”, – пояснил он.
Глава СБУ рассказал, что задержанная была завербована российскими спецслужбами летом 2016 года, также неоднократно выезжала на территорию РФ. Женщину научили пользоваться специальным шифровальным оборудованием.
Грицак добавил, что сейчас задержанный активно сотрудничает со следствием, дает информацию о своего куратора, а также об обстоятельствах ее вербовки.