В НАБУ решили выяснить как разбогатели “бедные” чины ГПУ и СБУ – СМИ
2017-09-29 18:51
В НАБУ решили выяснить как разбогатели “бедные” чины ГПУ и СБУ – СМИ
НАБУ расследует по меньшей мере четыре уголовных производства относительно незаконного обогащения должностных лиц Министерства обороны, СБУ и военной прокуратуры,
НАБУ расследует по меньшей мере четыре уголовных производства относительно незаконного обогащения должностных лиц Министерства обороны, СБУ и военной прокуратуры, передает Rus.Media.
Все дела возбуждены по результатам анализа их электронных деклараций, которые не публичные, и закрыты для общественности, сообщает INSIDER.
В делах фигурирует минимум 10-15 человек. Претензии касаются незаконно приобретенных домов, автомобилей, квартир.
Отметим, в марте Специализированная антикоррупционная прокуратура на основании журналистских расследований открыла производство в отношении первого заместителя председателя Службы безопасности Украины Павла Демчин.
“Согласно информации СМИ, первый заместитель председателя Службы безопасности Украины приобрел в собственность активы в значительных размерах, законность оснований приобретения которых не подтверждается доказательствами”, – сказано в сообщении САП.
Также, бывший первый заместитель председателя СБУ Виктор Трепак заявил, что по указанию Демчин в ведомстве “зачистили” всех, кто занимался “бриллиантовыми прокурорами” Шапакіним и Корнійцем.