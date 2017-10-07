В МВД составили перечень документов для выезда за границу на автомобиле
- Главная
- “
- Авто
- “
2017-06-09 11:57
В МВД составили перечень документов для выезда за границу на автомобиле
Украинцам, которые решили воспользоваться безвизовым режимом и уже в первые дни его действия отправиться в страны ЕС на собственных автомобилях, необходимо позаботиться о целом ряде документов.
Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook или Twitter
Как сообщает пресс-служба Главного сервисного центра МВД Украины, для поездки за рубеж на автомобиле необходимо иметь:
· водительское удостоверение национального образца, что соответствует международным требованиям (обратите внимание на срок действия);
· договор обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств;
· свидетельство о регистрации транспортного средства, выданное лицу, пересекающего границу;
· государственный номерной знак (индивидуальные номерные знаки действуют только на территории Украины!), передает Rus.Media.
В случае отсутствия прав собственности на автомобиль необходимо иметь заявление собственника или документ, подтверждающий право пользования и/или распоряжения транспортным средством. На период поездки, лицу, выезжающему за границу, выдается временное свидетельство о регистрации на ее имя. Свидетельство о регистрации на имя владельца и документы, подтверждающие право пользования и/ или распоряжения транспортным средством, хранятся в сервисном центре МВД до момента возврата временного свидетельства. Сдать этот документ необходимо в течение 10 дней после возвращения из-за границы.
К поездкам за границу не допускаются транспортные средства, на которые согласно закону установлен временный запрет на снятие с учета. На автомобили, купленные в кредит, запрет распространяется.