В МВД составили перечень документов для выезда за границу на автомобиле

despravda | 07.10.2017 | Авто | Комментариев нет
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2017-06-09 11:57

В МВД составили перечень документов для выезда за границу на автомобиле
Украинцам, которые решили воспользоваться безвизовым режимом и уже в первые дни его действия отправиться в страны ЕС на собственных автомобилях, необходимо позаботиться о целом ряде документов.

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Как сообщает пресс-служба Главного сервисного центра МВД Украины, для поездки за рубеж на автомобиле необходимо иметь:

· водительское удостоверение национального образца, что соответствует международным требованиям (обратите внимание на срок действия);

· договор обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств;

· свидетельство о регистрации транспортного средства, выданное лицу, пересекающего границу;

· государственный номерной знак (индивидуальные номерные знаки действуют только на территории Украины!), передает Rus.Media.

В случае отсутствия прав собственности на автомобиль необходимо иметь заявление собственника или документ, подтверждающий право пользования и/или распоряжения транспортным средством. На период поездки, лицу, выезжающему за границу, выдается временное свидетельство о регистрации на ее имя. Свидетельство о регистрации на имя владельца и документы, подтверждающие право пользования и/ или распоряжения транспортным средством, хранятся в сервисном центре МВД до момента возврата временного свидетельства. Сдать этот документ необходимо в течение 10 дней после возвращения из-за границы.

К поездкам за границу не допускаются транспортные средства, на которые согласно закону установлен временный запрет на снятие с учета. На автомобили, купленные в кредит, запрет распространяется.

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