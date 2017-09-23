В МВД подтвердили факт покушения на “министра” ДНР” Тимофеева
2017-09-23 18:58
В МВД подтвердили факт покушения на “министра” ДНР” Тимофеева
В МВД подтвердили информацию о покушении в “ДНР” так называемого “министра доходов и сборов Александра Тимофеева.
В Министерстве внутренних дел Украины подтвердили факт покушения на так называемого “министра доходов и сборов” “ДНР” Александра Тимофеева, он находится в реанимации в критическом состоянии, передает Rus.Media.
“Мы подтверждаем факт покушения на так называемого “министра доходов и сборов” российско-террористической банды “ДНР” Тимофеева, который произошел сегодня утром в временно оккупированном Донецке”, – сообщил советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк на своей странице в соцсети Фейсбук в субботу.
Он отметил, что по оперативной информации, в результате взрывов пострадали 8 человек – все находятся в тяжелом состоянии.
“Сам так называемый “министр” жив, но находится в реанимации в критическом состоянии”, – сообщил По. Шкиряк.
Советник главы МВД отметил, что А. Тимофеев пытался проводить кулуарные переговоры с Кремлем относительно стремлений занять должность главаря “ДНР” Александра Захарченко.
“Вероятно, речь идет о попытке ликвидации возможного конкурента со стороны верхушки этой преступной организации, то есть со стороны самого Захарченко”, – написал По. Шкиряк.
Впрочем, не исключено, что это может быть и запущен российскими спецслужбами очередной “бешеный лифт” в рамках спецопераций ГРУ-ФСБ по зачистке главарей террористических группировок “Л/ДНР””, – добавил он.
В свою очередь спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко в субботу на брифинге в Киеве сообщил, что А. Тимофеев имел немало врагов среди сепаратистов и российских кураторов из-за своей деятельности на посту так называемого “министра доходов и сборов” “ДНР”.
По информации спикера Минобороны Украины, А. Тимофеев по кличке “Ташкент” примкнул к верхушке бандформирования “ДНР” весной 2014 года. “В частности принимал участие в боях за донецкий аэропорт в рядах незаконного вооруженного формирования “Оплот”. Заняв такую высокую должность в оккупационной администрации, “Ташкент” стал куратором экономического блока квазигосударства”, – рассказал А. Лысенко.
По его словам, за прошедшие несколько лет А. Тимофеев существенно обогатился и нажил много врагов в рядах других сепаратистов, российских кураторов и простых граждан, ограбленных оккупантами”,
“Таким образом, утренний инцидент – это закономерный этап в длительной преступной так называемой карьере Александра Тимофеева”, – отметил спикер Минобороны.
Ранее в этот день т. н “ДНР” сообщили о покушении на министра доходов и сборов ДНР” Александра Тимофеева.
Как пишет interfax.ru, ссылаясь на сайт “ДНР”, покушение на А. Тимофеева было совершено в 8:30 на пересечении проспекта Мира и улицы Ульриха. По их данным, в результате взрыва пострадали восемь человек.
Между тем, в пресс-службе министерства сообщили, что был взорван автомобиль министра. “Где было заложено взрывное устройство, мы не знаем. С министром только что беседовали, он жив-здоров”, – сказали в пресс-службе Донецкого агентству новостей”.