В МВД назвали количество умышленных убийств и покушений за последние 9 месяцев
2017-10-15 16:31
В МВД назвали количество умышленных убийств и покушений за последние 9 месяцев
Согласно инфографике, опубликованной на сайте МВД, количество умышленных убийств сократилось на 18%, число тяжких телесных повреждений – на 15%.
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В Украине за девять месяцев текущего года произошло 1185 умышленных убийств и покушений, но этот показатель является самым низким за последние 10 лет, поскольку уровень раскрытия таких преступлений по стране составляет 88%, передает Rus.Media.
Об этом сообщили в Департаменте коммуникации Министерства внутренних дел Украины.
Согласно инфографике, опубликованной на сайте МВД, количество умышленных убийств сократилось на 18%, число тяжких телесных повреждений – на 15%.
В то же время удельный вес раскрытых умышленных убийств вырос до 88% в сравнении с 75% в прошлом году, тяжких телесных повреждений – до 90% (в прошлом году – 78%).