В Москве Марьянова проводили в последний путь аплодисментами
2017-10-18 14:38
В Москве Марьянова проводили в последний путь аплодисментами
Он умер в возрасте 47 лет.
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В Москве Дмитрия Марьянова проводили в последний путь аплодисментами, передает Rus.Media. Он умер в возрасте 47 лет.
Прощание с российским актером проходило в Доме кино, куда пришли не только друзья и близкие актера, но и поклонники его творчества. Дмитрий Марьянов снялся в таких фильмах, как «День радио», «Немой», «Выше радуги» и многих других. Кроме поклонников, на панихиду пришли известные актеры, среди которых Дмитрий Певцов, Гоша Куценко и Максим Виртоган. Много актеров дали комментарий по поводу смерти Марьянова, и все отмечали, что он был хорошим человеком и прекрасным актером. В конце церемонии актера проводили аплодисментами.
Марьянов умер из-за оторвавшегося тромба. Его не успели доставить в больницу, потому что скорая не успела приехать из-за большого количества звонков. Друзья актера сами начали везти его, но по дороге Марьянов умер.