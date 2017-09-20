В мэрии озадачили черниговцев новой датой Дня города
Накануне празднования освобождения Чернигова и Дня города заместитель городского головы Александр Ломако забросил новую тему для обсуждения. На этот раз власти хотят изменить дату Дня города.
По мнению заместителя мэра, «День города должен быть перенесен на другую дату, которая, хоть и символически, будет ассоциироваться со всей историей Чернигова». И эту дату надо определить с привлечением ученых, общественности и поддержки журналистов.
Также чиновник написал на своей странице в Facebook, что отказываться от празднования 21 сентября День освобождения никто не собирается, потому что это «великая дата в истории нашего города…одновременно трагическая и героическая».
Тема изменения даты празднования Дня города не новая. И на этот раз чиновники мэрии всерьез взялись за новую «реформу». У нее есть как свои сторонники, так и противники.
По мнению представителя Института национальной памяти Сергея Бутко, символичной может стать дата принятия Черниговом Магдебургского права 27 марта. Зато черниговский журналист Игорь Левенок убежден, что такой датой Дня города 21 сентября – день освобождения от нацистов, а также большой церковный праздник Рождества Богородицы.
Поэтому впереди черниговцев ожидают круглые столы и длительная дискуссия с непредсказуемым результатом.
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