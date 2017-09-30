В МИНЗДРАВЕ назвали главную причину смертности среди украинцев
Чаще всего причиной сердечных заболеваний является поведение и привычки человека.
Сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смертности в Украине, особенно среди мужчин. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.
«К сердечно-сосудистым заболеваниям относятся такие, как ишемическая болезнь сердца (сердечные приступы), инсульт, повышенное артериальное давление (гипертония), заболевания периферической артерии, ревматическая болезнь сердца, врожденные заболевания сердца и сердечная недостаточность», – говорится в сообщении.
Как отмечается, чаще всего причиной таких заболеваний является поведение и привычки человека: курение, недостаток физической активности, нездоровое питание и избыток алкоголя. Изменив такое поведение, человек сможет существенно снизить риск сердечно-сосудистых болезней.
В МИНЗДРАВЕ советуют придерживаться рекомендаций кардиологов, которые помогут сохранить здоровье сердца. Медики, прежде всего, советуют бросить курить, потому что именно курение является одной из главных причин возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. В течение двух лет после отказа от табака значительно уменьшается риск ишемической болезни сердца. Через 15 лет риск сердечно-сосудистых заболеваний снижается до уровня некурящего. Пассивное курение также вредно для здоровья сердца.
Кардиологи подчеркивают, что для здоровья сердечно-сосудистой системы необходимо быть физически активным. Регулярная физическая активность уменьшает риск сердечно-сосудистых болезней.
В МИНЗДРАВЕ также призывают следить за массой тела и придерживаться сбалансированного здорового питания. Рекомендуется употреблять меньше продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров.