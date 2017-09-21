В Минобразования сообщили даты регистрации и проведения ВНО-2018
2017-09-21 07:10
В Минобразования сообщили даты регистрации и проведения ВНО-2018
МОН установило, что регистрация желающих принять участие во внешнем независимом оценивании (ВНО) пройдет с 6 февраля по 19 марта.
В Министерстве образования и науки Украины сообщили, когда начнется регистрация на внешнее независимое оценивание в 2018 году и когда и по каким предметам пройдут сами тестирования, передает Rus.Media.
Регистрация желающих принять участие во внешнем независимом оценивании в следующем году продлится с 6 февраля до 19 марта 2018 года, говорится в сообщении на сайте Украинского центра оценивания качества образования.
Участники будут иметь право изменить регистрационные данные до 2 апреля 2018 года, а уже к 30 апреля они получат приглашение-пропуск, где будет указано время и место проведения тестирований.
Именно ВНО-2018 начнется тестом по математике 22 мая.
На следующий день после тестирования по математике – 24 мая – состоится тест с украинского языка и литературы, на 29 мая запланировано тестирование с испанского, немецкого и французского, а 1 июня – тестирование по английскому языку.
Тест по биологии будут сдавать 4 июня, истории Украины – 6 июня, географии – 8 июня, физике – 11 июня, химии – 13 июня.
ВНО по русскому языку в 2018-м не предусмотрено.
Основная сессия продлится до 23 июня, а график проведения дополнительной будет обнародован до 30 апреля 2018 года.
Информацию относительно результатов основной сессии внешнего независимого оценивания по всем учебным предметам обещают обнародовать на информационных страницах участников тестирования до 21 июня 2018 года.