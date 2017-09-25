В Минобороны показали, новые маскировочные костюмы украинских снайперов
2017-09-25 15:51
В Минобороны показали, новые маскировочные костюмы украинских снайперов
Форму усовершенствовали.
В Минобороны показали новый маскировочный костюм для украинских военнослужащих, передает Rus.Media.
В новый индивидуально маскировочный комплект входят: куртка, штаны и накидка. Изделие будет позиционироваться как снайперский, однако он входит в специальный боевой комплект, и его будут выдавать военнослужащим в соответствии с их специальностью, сообщает пресс-служба Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ.
“Свободная конструкция комплекта обеспечивает максимальную свободу движений, скрывает очертания человека, позволяет использовать в качестве верхней одежды, надевать на одежду нижние слои, снаряжение. Почти по всей поверхности комплекта размещена швартовочная сетка, с помощью которой можно замаскировать себя согласно поставленных задач, местности и погодных условий “, – говорится в сообщении.
Также в управлении рассказали, что карманы, отверстия, вентиляция, застежки и их размещение разработаны в соответствии с анатомическими требованиями и мобильными задачами снайперов.
Манжеты рукавов продолжены – они скрывают почти всю ладонь. Маскировочная сетка капюшона защищает от паразитов и маскирует снайпера и основную часть оружия. В брюках предусмотрены отверстия для быстрого доступа к подкостюмному пространства. Наличие эластичных шнуров и фиксаторов позволяют подогнать костюм под себя.
Маскировочная накидка разработана специально для задач, когда не нужен весь костюм, а нужно скрыть только верхнюю часть тела.
Сейчас ожидается финансирование и закупка этого комплекта.