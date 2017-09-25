В Мининфраструктуры опровергли информацию о техосмотры для въезда в ЕС

despravda | 25.09.2017 | Здоровье | Комментариев нет
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2017-09-22 19:39

В Мининфраструктуры опровергли информацию о техосмотры для въезда в ЕС

Министерство инфраструктуры признало ошибку в заявлении о запрете выезда в ЕС для автомобилей, которые не прошли техосмотр передает Rus.Media.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры,

“Пресс-служба Министерства инфраструктуры приносит извинения за некорректное представление информации относительно даты введения обязательного технического осмотра транспортных средств”, – говорится в сообщении.

Однако в ведомстве сообщили, что будут инициировать соответствующее ограничение в парламенте.

“Документ о техосмотре во время пересечения государственной границы Украины станет обязательным после принятия Верховной радой и вступления в силу закона. Министерство инфраструктуры совместно с народными депутатами уже в ближайшее время направит законопроект на рассмотрение и надеется на его принятие до 2018 года”, – сообщили в ведомстве.

В Мининфраструктуры объясняют важность этого законопроекта тем, что нормы о техосмотре должны быть введены “на выполнение Соглашения об ассоциации”. Однако Соглашение не содержит такого требования.

Кроме того, этот законопроект будет касаться всех автомобилей украинской регистрации, которые выезжают за границу, а не только для тех, что путешествуют в ЕС.

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