В Михайло-Коцюбинской ОТГ не могут поделить земли
Депутат Михаил-Коцюбинского объединенной территориальной общины Марина Тупица на своей странице в Facebook уверяет, что у жителей общины пытаются отобрать пастбища. В частности, речь идет о 10 га земель за деревней, где люди пасут скот.
«Все началось с телефонного звонка от главного специалиста Управления Госземагентства в Черниговском районе Владимира Брея к в. а. старосты сел Шибириновка, Антоновичи и Москали Юрия Могилата о выставлении 10 га земель под Антоновичами, где люди пасут скот. Мы начали защищать свои земли, но не так все просто и было. На электронную почту Шибириновского старостинского округа пришло письмо, в котором мы должны дать согласие уже на 60 га земли чужим людям, которых мы не знаем», — говорится в сообщении депутата.
Она также отмечает, что в управлении Держгеокадастру в Черниговской области ей пообещали не выдавать разрешений на эти земли.
Среди комментариев под публикацией депутата стоит обратить внимание на тезисы Леонида Петрова, руководителя Черниговской индустриальной молочной компании (выращивание зерновых культур, бобовых культур и семян масличных культур). Его компания также работает в общине, поэтому имеет свой интерес в решении схожих проблем. Однако он уверяет, что этот кусок земли его не привлекает.
«Могилат уже написал отказ. Надо оформить эту землю в коммунальную собственность. Есть проблема – 16 га земли, находящейся в статусе «пашни» и находится на перегоне стада с пастбища. Сначала надо оформить часть земли, которая в статусе «пастбище», и заниматься дальше этими 16 га. Морозов, руководитель нашей земельной службы, поедет к Держгеокадастру и выяснит обстоятельства. К ЧІМК уже обратились для передачи этой земли в аренду, мы ее не будем брать. Процесс выдачи земли под ОСГ остановлено», — пишет Леонид Петров.
Украина — это большая территория с плодородной землей, где наблюдается парадоксальное явление: мы не знаем, где чья земля, кому она принадлежит, и не представляем, где на самом деле граница между новоизбранными общинами. Однако наконец Кіптівська ОТГ, которая образовалась раньше Михайло-Коцюбинском, стала пилотной общиной, где зарубежные доноры помогут разработать систему управления землями.
В рамках проекта предполагается, что община на выходе получит: информацию о количестве и качестве земельных ресурсов на ее территории; план рационального использования земель с учетом природоохранных требований и потребностей общества; повышение эффективности использования земель и формирования фонда земель коммунальной собственности.
Остается лишь надеяться, что в ближайшее время эта практика распространится и на другие общины, а пока селянам приходится выгрызать свои земли зубами.
Источник: ОТГ.сп.иа
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