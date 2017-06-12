В Менском зоопарке хотят построить туалет за 220 000 гривен
На финансирование Менского зоологического парка в 2016 году из областного бюджета было потрачено 3 миллиона 544 000 гривен. В частности, расходы общего фонда составили 3 миллиона 147 000 гривен, которые были направлены на: – оплату труда – 1000000 277,5 тысячи гривен; – предметы, материалы, оборудование и инвентарь – 1000000 32,8 тысячи; – оплата коммунальных услуг и энергоносителей – 433,1 тысячи; – оплата услуг (кроме коммунальных) – 393,7 тысячи; – расходы на командировки – 3,5 тысячи; – исследования и разработки, отдельные мероприятия по реализации государственных программ – 2,4 тысячи; – другие текущие расходы – 4,3 тысячи. Капитальные расходы специального фонда составляли 397 000 250 гривен. Средства были использованы на: – ремонт террариума (утепление) – 113 000 гривен; – ремонт зданий для которая и пони – 205 000; – ремонт сарая с навесом копытного отдела – 70000; – приобретение компьютерной техники – 9,25 тысячи. Об этом сообщает «Менщина», опираясь на информацию Черниговской ОГА. К тому же, ресурс информирует, что в 2017 году на Менский зоопарк планируют потратить более пяти миллионов гривен. В частности, из областного бюджета выделят 220 000 – на строительство туалета и 282 000 – на строительство навеса для сена.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым