В Мене отпраздновали 40-летие зоопарка
20.06.2017 | Новости | Комментариев нет|
За 40 лет Менский зоопарк прошел сложный период становления. Начиналось все с животных местной фауны. Было всего. Однако удалось сохранить и приумножить коллекцию животных. В 80-х годах было даже до 1000 голов. А сейчас в зоопарке насчитывается 134 вида животных. Как положено, на праздник Дня рождения приехали гости – с биосферного заповедника Аскания-Нова, Киевского и Одесского зоопарков, которые поздравили с праздником и пожелали процветания. А детей развлекали артисты областного кукольного театра им. Александра Довженко.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым