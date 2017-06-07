В Мене несовершеннолетняя девушка попала в больницу после избиения сверстниками
07.06.2017 | Новости | Комментариев нет|
В субботу, 3 июня, в 23.15 в приемное отделение Менской больницы обратилась за помощью менянки 2000 года рождения. У девушки были телесные повреждения. По словам главного врача района Петра Хомрача, сейчас она находится в удовлетворительном состоянии и ожидает выздоровления. По информации Менского отдела полиции, в прокуратуре зарегистрировано заявление о совершении драки между тремя девушками-сверстниками. Обстоятельства этого происшествия выясняются. Имена участников драки не разглашаются.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым