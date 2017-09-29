В Мексике вместе с дождем с неба сыпалась рыба
29.09.2017 | Новости | Комментариев нет|
2017-09-28 13:10
В Мексике вместе с дождем с неба сыпалась рыба
Точного объяснения произошедшего пока не нашли.
На северо-востоке Мексики, в городе Тампико вместе с дождем на землю стала падать рыба, передает Rus.Media. О это странное явление сообщили специалисты Управления гражданской обороны штата Тамаулипас.
«Прошел легкий дождь, во время которого небольшие рыбы буквально упали с неба», – говорится в сообщении ведомства в Facebook.
Специалисты на данный момент не нашли точного объяснения неожиданного явления в стране.