В Мексике вместе с дождем с неба сыпалась рыба

despravda | 29.09.2017 | Новости | Комментариев нет

2017-09-28 13:10

В Мексике вместе с дождем с неба сыпалась рыба
Точного объяснения произошедшего пока не нашли.

На северо-востоке Мексики, в городе Тампико вместе с дождем на землю стала падать рыба, передает Rus.Media. О это странное явление сообщили специалисты Управления гражданской обороны штата Тамаулипас.

«Прошел легкий дождь, во время которого небольшие рыбы буквально упали с неба», – говорится в сообщении ведомства в Facebook.

Специалисты на данный момент не нашли точного объяснения неожиданного явления в стране.

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