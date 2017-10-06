В медвишах набирают контрактников, которые получили менее 150 баллов на ВНО
2017-10-05 15:26
В медвишах набирают контрактников, которые получили менее 150 баллов на ВНО
В МИНЗДРАВЕ бьют тревогу.
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В каждом медицинском учебном заведении Украины есть контрактники, чей минимальный балл по профильному предмету составлял менее 150 баллов, передает Rus.Media.
Министерство здравоохранения проанализировало студентов, поступивших в медицинские учебные заведения в 2017 году и поделился результатами со СМИ
Оказывается, есть медицинские специальности, где минимальный балл контрактников с профильного предмета на ВНО равен минимуму – 100.
Высшие баллы по профильному предмету ВНО прогнозируемо получили студенты, поступившие на бюджетную форму обучения.
Впрочем, и там есть специальности, минимальный балл по профильному предмету которых не превышает 150 баллов:
физическая терапия в Днепропетровской медицинской академии,
магистратура по медицине и педиатрии в Луганском государственном медицинском университете,
магистратура по педиатрии в Львовском государственном медицинском университете,
магистратура по педиатрии в Украинской медицинской стоматологической академии.
15 октября объявят новые условия приема в вузы на 2018 год.
Министерство здравоохранения вновь настаивает, что в медуниверситетах Украины должны учиться студенты, которые набрали на ВНО не меньше 150 баллов по каждому предмету.
“Почему мы кричим “Караул?”. Ибо если человек не образованный, не мотивирована, не хочет быть лучшим специалистом, она не будет учиться и не станет хорошим врачом. 150 – для нас это вопрос жизни и смерти. Никаких компромиссов не может быть”, – рассказал “УП.Жизнь” заместитель министра здравоохранения Александр Линчевский.
Сейчас на профильном комитете продолжается обсуждение предложения “150”.
По словам Линчевского, есть предложения снова не принять требование МИНЗДРАВА.
“Мы знаем, почему. Честный освітятин по определению не может протестовать против “150”. Что может руководить педагогами, которые говорят: “Давайте брать слабых и не мотивированных на лекарственные спецільності”?”, – говорит заместитель министра.
По его словам, инициативу “150” поддержали медицинские университеты:
Медицинский колледж Харьковской медицинской академии
Харьковский национальный медицинский университет
Национальный фармацевтический университет
Харьковская академия последипломного образования
Винницкий национальный медицинский университет имени Пирогова
Тернопольский государственный медицинский университет имени И. Я. Горбачевского
Национальный медицинский университет имени А. А. Богомольца
Днепропетровская медицинская академия
Запорожский государственный медицинский университет
В своих письмах-ответах в МИНЗДРАВ не поддержали инициативу ввести 150 баллов:
Ивано-Франковский национальный медицинский университет
Буковинский государственный медицинский университет
Луганский государственный медицинский университет
Украинская медицинская стоматологическая академия (ДНЗУ “УМСА”)
Донецкий медицинский университет сообщил, что не поддерживает инициативу во вступительной кампании 2017 года, однако не высказал своей позиции относительно вступления в 2018 году.