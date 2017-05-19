В людном месте черниговец нашел гранату
18 мая на линию «102» поступил звонок от жителя областного центра об обнаружении взрывоопасного предмета. Об этом сообщили в секторе коммуникации полиции Черниговской области. Мужчина сообщил, что в Чернигове на перекрестке улиц Общественного и Инструментальной у светофора лежит неизвестный предмет, похожий на гранату. По указанному адресу немедленно прибыли следственно-оперативная группа полиции и взрывотехники. Специалисты действительно обнаружили в траве корпус ручной осколочной гранаты Ф-1. Взрывотехники на месте установили, что граната не является взрывоопасной, поскольку не имела запала и взрывного элемента. Граната направлена на экспертизу, устанавливается, откуда она взялась в людном месте. В тот же день во время санкционированного обыска в доме жителя Срибнянского района полиция обнаружила и изъяла четыре десятка патронов калибра 5,6 мм. Владелец помещения объяснил полиции, что патроны нашел на улице. Патроны направлены на экспертизу. Информация о событиях внесена в Единый реестр досудебных расследований, возбуждены уголовные производства по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) – наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет. Продолжается досудебное расследование.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым