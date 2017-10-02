В Львовской области столкнулись электропоезд и грузовик, есть пострадавшие
2017-10-01 21:54
В Львовской области столкнулись электропоезд и грузовик, есть пострадавшие
По предварительным данным, водитель грузовика поехал через железнодорожный переезд, несмотря на сигнал запрета.
В Старосамборском районе Львовской области столкнулись электропоезд и грузовик, передает Rus.Media. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в регионе на своей странице в Facebook.
Сообщается, что инцидент произошел 30 сентября около 16:30.
“Предварительно сотрудники полиции установили, что водитель самодельного автомобиля “ГАЗ-66”, 42-летний житель района, во время перевозки дров на регулируемом железнодорожном переезде не остановился на мигающий сигнал светофора со звуковым сигналом. Вследствие этого произошло столкновение грузовика и электропоезда сообщением “Сянки – Львов”. Поезд протащил “ГАЗ-66″ по пути примерно 20 метров, после чего автомобиль отбросило в сторону”, – отметили в полиции.
У водителя закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и навколоорбітальна гематома. У одного из пассажиров медики диагностировали посттравматичну тупую травму живота, разрыв селезенки, перелом ребра, сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму, у другого – ушиб позвоночника, сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму.